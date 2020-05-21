疫情趨緩，隨著藝文活動逐漸解封，戲迷也迫不及待能與劇團再相見。綠光劇團推出「綠光夜總會」線上直播，邀來《人間條件》系列中的舞台情侶檔：綠光劇團創辦人李永豐與金鐘影后林美秀，以及《人間條件》編導吳念真，搶先於疫情落幕前，在線上與戲迷相會、互動，一解相思情。

日前臉書粉絲專頁遭駭、流失80萬粉絲的吳念真，為了此回直播，快速開啟新粉絲專頁。但他也於貼文幽默表示，自己是受不了李永豐「連珠炮似的糾纏」，「一直強調他最近要弄直播，需要所有相關人士連線」，才趕緊快速開啟新粉絲專頁，制止李永豐「亂噴的口水」。

舞台演出經驗豐富的林美秀，在接獲直播邀請時，則大讚李永豐「找對人了」。曾與林美秀在《人間條件》系列飾演一對老夫妻的李永豐預告，直播「絕對沒氣質的亂搞」。而兩人組合經綠光劇團粉絲專頁預告後，也讓不少戲迷直呼相當期待。

自去年10月結束《再會吧北投》PLUS最後一場巡演後，製作人雷輝、主演王彩樺、于子育、方宥心、林雨宣、呂名堯等人，仍與編導吳念真及李永豐保持不定期聚會，聽到綠光劇團將開直播，一票人也相當興奮表示要來上節目，約定將在首播當日一起「亂入」，可預見現場氣氛絕對熱鬧滾滾，螢幕前後笑聲不斷。

綠光夜總會線上直播將於今(21)日在綠光劇團粉絲專頁21：30首播。

(中時 )