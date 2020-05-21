工研院綜整國內外政經情勢，21日發布2020年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2020年製造業產值為18.59兆元新台幣，產值成長率為-5.05％。經美中貿易戰後，2020年新冠肺炎COVID-19疫情衝擊全球，主要經濟體領先指數多呈下滑，國際經濟景氣面臨嚴峻考驗，對我製造業產值成長形成壓力。建議在後疫時代，臺灣需積極評估供應鏈風險，以「總部價值」思維，強化供應生態系韌性，並加速企業數位轉型。

工研院IEKCQM預測團隊表示，受疫情蔓延影響，各國政府採取封城和邊境管制措施致使經濟活動暫停，主要國家生產活動趨緩、供應鏈採購遞延、民眾消費亦受影響，加以國際油價較去年大幅下跌，不利我製造業產銷。所幸我疫情控制得宜，國內經濟活動雖受影響但仍可維繫，國際轉單利多加上政府經濟紓困措施超前部署，有助減緩國際因素對國內經濟的衝擊。此外，受惠於宅經濟興起及人工智慧(AI)、5G等新科技應用陸續上路，可望為我製造業帶來新型態商機。惟目前肺炎疫苗尚未研發成功，疫情是否會在各國復工後或在冬季捲土重來，仍需持續追蹤後續對產業影響。而近期美中經貿紛爭有再度升溫趨勢，可能影響我資訊電子業供應鏈布局與產銷前景，未來情勢發展亦需持續關注。

金屬機電：國際營建、車市及機械設備需求疲弱，世界粗鋼產量及原物料價格預估將續呈下降趨勢，不利我國鋼鐵產品、汽車零組件及機械設備銷售，限縮我金屬機電業產值表現。根據IEKCQM預測，2020年金屬機電業將為5.24兆元，較去年減少4.62％。

資訊電子：我國防疫得當，生產活動仍可維繫，加以宅經濟、AI、5G基建發酵，預期新型態消費模式及需求可望帶來商機，我半導體產業成為今年支撐資訊電子業產銷成長主力。但後續需持續關注疫情發展及美中經貿紛爭局勢變化對全球資訊電子業需求與供應鏈採購的影響。根據IEKCQM預測，2020年資訊電子業產值將為7.10兆元，較去年同期微幅成長1.10％。

化學工業：因全球經濟活動受限，導致原油市場供需嚴重失衡，油價低檔盤旋。美國能源資訊署(EIA)大幅調降布蘭特原油年均價格至每桶33美元。油價下跌使石油相關煉製品報價連帶下滑，原油進貨成本與煉製品價差呈現收斂。在價量同跌影響下，不利我國化學工業產值成長。根據IEKCQM預測，2020年化學工業產值將為3.81兆元，成長率將為-16.36％。

民生工業：受疫情影響，民眾降低外出消費頻率，加以我國實施邊境管制措施導致外國旅客來台人數銳減，對國內零售、餐飲等服務業營收帶來衝擊；而近期國內消費信心偏向保守，亦將限縮民生工業產銷。根據IEKCQM預測，2020年民生工業產值將為2.44兆元，成長率將為-2.69％。工研院觀察，國際貿易紛爭、新冠肺炎疫情接連發生，挑戰既有全球供應鏈生產布局，對當前全球經濟分工體系帶來改變。建議業者積極評估供應鏈風險，構築「總部價值」思維、強化供應生態系韌性。政府可參考國際作法，提供資金補貼及建立輔導機制，協助業者轉移生產基地。

因應後疫情時代的全球科研與產業競爭，建議政府可針對未來全球前瞻科技趨勢，分析我國在各科研領域的利基優勢，並盤點未來我國科研及產業發展可能面臨的人才缺口，透過政策導引產學研創各界資源共同合作，加速我國未來前瞻科技與新興產業發展關鍵人才培育。

此外，肺炎疫情已加速帶動「宅經濟」需求，可望為新世代產業創造發展契機，並催生新時代職業類型。適應「零接觸」新生活模式，建議政府加大投資數位建設(例如加速建設5G、校園線上教育基礎設施等)，以利驅動產業創新應用；業者則可加速發展數位化與自動化，提升生產調度彈性。

另外，此次疫情亦已帶動防疫科技興起，為醫材及相關供應鏈帶來發展契機，而保持社交距離亦對人們日常生活與工作情境造成改變，促成零接觸經濟的崛起。建議業者可與研發法人合作，探索防疫科技關聯需求與創新應用，並整合數位科技，共同發展「0距離創新科技服務」，提供遠距使用者「遠在雲邊，盡在眼前（Physically Separated But Virtually Connected）」的體驗式服務和新興商業模式。

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