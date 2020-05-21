陳芳語（Kimberley）日前與《超級偶像》的歌手林利豪傳出緋聞，她今（21日）首度回應，大方承認兩人的確正在交往中，「我們是愛的進行式！」在2020520後公佈戀情，大閃一波，讓粉絲都大喊：「被猛撒狗糧啦！」愛情事業兩得意的她，今也正式宣布加盟新東家「華風數位」（ChynaHouse），並於5月23日生日前夕發行最新單曲〈逆光〉，好事成雙，她表示：「要更努力，在音樂事業上大衝一波惹！」

Kimberley將於明（22日）生日前夕上線〈逆光〉，對甫加盟新東家的她來說，是朝向下一段音樂旅程前「回顧從前」的熱身歌曲，之所以選擇翻唱孫燕姿的〈逆光〉，一來是她參加選秀節目《創造101》時與隊友合唱的招牌歌曲，二則是作曲李偲菘老師是Kimberley 9歲時就認識的恩師，也因為李偲菘老師團隊介紹，讓她得以進入韓國JYP擔任練習生，因此，她再次詮釋、翻玩歌曲〈逆光〉，以向李偲菘老師及團隊致最高敬意，可說是意義非凡！

Kimberley重新錄製個人版本的〈逆光〉獻給粉絲，她感性喊話：「〈逆光〉是送給每一個你（粉絲）的禮物，因為無論發生什麼風雨，這麼多年來你們一直不離不棄陪在我身邊，成為我最大的力量，是我心中最感激的一件事情。」她更進一步表示，「當然，我也希望用這一首歌，來告別以往的自己，邁向全新的未來！」無獨有偶地，〈逆光〉的詞意也非常貼近Kimberley近期的心境，充滿了「朝向下一個目標前進，收拾好此刻的心情勇敢向前」的寓意。

即將迎來26歲生日，Kimberley昨在同事祝福下，帶著家中兩狗一貓出席慶生，不但親自為毛小孩戴上壽星帽，自己也小露蠻腰、戴上粉紅造型眼鏡，開心參加派對，並許願緊接的新專輯可以受到粉絲朋友的喜愛，她表示：「這半年來，我閉關努力衝刺，自己創作音樂，以及努力學習新的樂風！」並透露已累積至少20首創作，原創作品正製作中，新專輯將與以往大大不同，會以美式R&B風格與大家見面，「為了不讓粉絲朋友等很久，預計今年夏天就會發行喔！」

陳芳語於5月23日生日前夕發行最新單曲〈逆光〉。（陳芳語提供）

陳芳語加盟新東家華風數位，也宣佈脫單。（陳芳語提供）

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