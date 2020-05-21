第13屆全國政協會議今日下午（21日）在北京召開，大陸全國政協主席汪洋將發表政協常委會工作報告。據了解，在報告牽涉港澳部分，汪洋提到要求推進粵港澳大灣區創新合作，以及就港澳融入國家發展大局、港澳青少年教育培養等開展調研。報告對青少年著墨不少，與去年相比今次的工作報告字眼明顯不同。

據港媒「香港01」報導，汪洋報告提及港澳事務的篇幅不少，於總結2019年工作的部分，報告提到圍繞粵港澳大灣區建設、港澳台僑資企業經營情況、增強港澳青少年國家意識、深港青年創新等協商調研；支持港區全國政協委員積極發聲，聯繫各界人士凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量；針對美國國會參議院通過《香港人權與民主法案》，發表嚴正聲明，駁斥謊言謬論。

於2020年的工作要求方面，報告提到推進粵港澳大灣區創新合作；緊緊圍繞推動「一國兩制」行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當，堅定支持完善特區同憲法和基本法實施相關的制度和機制；密切與港澳社團及界別人士聯繫，就港澳融入國家發展大局、港澳青少年教育培養等開展調研。

於去年政協工作報告中，2019年工作目標部分提及港澳的內容不多，報告指：「全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，支持特別行政區政府和行政長官依法施政，繼續實施港澳青年來內地學習交流計劃，就促進內地與港澳青少年交流、落實粵港澳大灣區發展規劃綱要等提出建議。」

(中時 )