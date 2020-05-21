台航(2617)今天與台灣住友商事、大島造船所完成新船建造合約，台船將訂造63,700噸級散裝貨輪，預計2022年第2季竣工交付。

台航指出，該船原本在3月就要簽約，但受疫情影響延至5月，並透過視訊方式於台北及東京兩地同時進行。本次建造船舶採用TIER III主機，符合MARPOL公約之船用柴油引擎第三期氮氧化物排放標準。此外，在船體設計上亦運用了新型優化技術，包括低阻力船艏、低風阻住艙設計及使用低摩擦阻力油漆等，對於船舶節能效果方面，將有更進一步提升。

台航啟動汰舊換新計畫以來，在8艘高效率節能船舶加入公司船隊營運後，已陸續汰換8艘船齡過大船舶，並完成8艘64,000至84,000噸級新船建造合約，預計於2021至2022年期間陸續交付營運。目前該公司仍有3艘船齡超過15年船舶持續營運中，將於日後視海運市場狀況擇機出售，達到船隊年經化、強化市場競爭力，提升經營績效與獲利。

(時報資訊)