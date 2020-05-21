瑞昱(2379)第一季繳出淡季不淡成績，第二季看好因為疫情延伸出的PC周邊與網通需求大增，但下半年能見度仍須持續觀察，但法人認為，瑞昱今年受惠網通標案總量維持、TWS(無線藍芽耳機)下半年高單價ANC(主動降噪)機種大增看好瑞昱今年每股獲利有機會上看14元，瑞昱今開高走高，一度大漲近2.5%，現階段股價站穩所有均線，有利於短線朝多方發展。

瑞昱第一季受疫情影響有限，呈現淡季不淡表現，第二季受惠疫情延伸需求，PC周邊與網通需求大增，但消費性電子方面恐依舊受到疫情影響，就全年來看，瑞昱仍持審慎正向，看好全年毛利率的變化，應該可以維持在公司歷史區間內。

展望第二季，瑞昱因為新冠肺炎疫情延伸之PC周邊與網通需求大增，可以藉此抵銷TV轉弱影響，惟因在疫情尚未完全明朗化之前，瑞昱對下半年仍無明確能見度，但整體來說，看好2020年網通標案總量維持、TWS(無線藍芽耳機)下半年高單價ANC(主動降噪)機種大增，法人也樂觀預估，瑞昱今年每股獲利有機會上看14元。

瑞昱第一季營收159.28億元，季減4.5%、年增24.1%，單季毛利率42.2%，稅後純益為16.31億元，季減0.7%、年增18.3%，每股稅後純益3.21元。

瑞昱4月營收55.33億元，月增1.9%，年增13.58%，累計前4月營收214.61億元，年增21.21%。

(時報資訊)