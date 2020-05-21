高雄市長韓國瑜21日中午前往五甲老人活動中心關心長輩、親送便當。（林雅惠攝）

有鑑於國內新冠肺炎疫情趨緩，高雄市關閉近2個月的社區照顧關懷據點重新開放，市長韓國瑜21日中午11時前往五甲老人活動中心親送便當、關心長輩，也一起跳起健身舞，他表示，高雄市目前有328處社區照顧關懷據點，許多長輩很懷念以往快樂時光，和老朋友相聚跳舞、吃飯，因為疫情暫時關閉造成長輩心情鬱卒，目前國內疫情趨緩，市府採逐步開放，因顧慮安全問題，共餐改發便當，祝福長輩身體健康、呷百二。

社區照顧關懷據點自5月20日起重啟服務，市長韓國瑜偕同衛生局長林立人、社會局長黃淵源等到五甲老人活動中心向長輩寒暄關懷，說明防疫衛教宣導及紓困業務辦理進度，並發送午餐便當，關心長輩身體健康情形。

社會局表示，因應新冠肺炎防疫，社區照顧關懷據點從3月23日至5月19日將近2個月暫停健康促進及老人共餐服務，從5月20日恢復服務，歡迎有興趣的長輩加入，快樂上課、注意防疫與身體健康，如有任何相關問題可洽長青綜合服務中心07-7710055轉教保課詢問，或上高雄市政府社會局長青綜合服務中心網站「社區照顧關懷據點專區」查詢。

(中時 )