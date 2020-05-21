華為高層表示，自家開發的鴻蒙系統將可與蘋果iOS、谷歌Android競爭。不過這說法遭到分析師打臉，認為這很難實現，尤其在大陸以外的市場，美國科技巨頭擁有強大的立足點。

CNBC報導，華為消費者業務副總裁Eric Tan周二表示，華為能提供與谷歌Android、蘋果iOS媲美的生態系統，「我們有信心成為世界頂級生態系統開發商之一」。這應該是指華為的鴻蒙系統（HarmonyOS）。

他指出，華為在鴻蒙系統上投放大量資源，截至3月底，該公司擁有140萬名開發人員，較去年同期增加115%。

Eric Tan更說，華為是大陸市場市占率最高的手機製造商，沒有Android不是什麼大問題，加上谷歌不少服務在大陸被禁，鴻蒙有機會在大陸市場取得成功。

但專家認為華為的鴻蒙系統很難打開大陸以外的市場，Counterpoint Research研究主管Neil Shah表示，Netflix、Instagram、Spotify還有谷歌很多程式，都是由美企開發，這些應用程式必定被禁止與華為合作，而這些程式對國際市場很重要。他認為華為操作系統缺乏這些應用程式，在大陸以外的市場缺乏吸引力。

(中時電子報)