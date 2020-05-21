新莊區中正路社區清潔工上午10時，進行清理化糞池時，看到一個人偶娃娃，未料翻面後，驚見一具完整的男嬰屍，警方獲報後立刻拉起封鎖線，警方目前啟動調查，現場為21公分男屍嬰屍，目前檢警正在釐清嬰兒死亡時間，不排除以殺人罪嫌進行偵辦。

2名工人上午10時在中正路某社區清理糞池，驚見背部面上的「娃娃人偶」，一度以為是玩具，未料將其翻面後，卻發現男嬰身上連著臍帶，立刻透過物業保全向警方報案。

據了解，嬰屍體長僅21公分，辨識為男嬰，嬰屍及胎盤都十分完整，初步研判死亡時間不久，雖有可能是住戶早產落胎，將嬰屍從抽水馬桶沖走，順著管道流入社區地下2樓的化糞池當中，但其嬰屍相當完整，也有可能是直接被丟棄到化糞池。

現場社區住戶表示，社區共有900多戶，化糞池在地下室2樓，社區每2個月進行檢查和清理，平常化糞池都是上鎖無法打開的情況，11日才請清潔公司來確認化糞池狀況，今天21日上午要進行清理作業。

警方表示，目前正在逐戶清查住戶身分，並對環衛工人進行筆錄，警方表示，若胎兒是早產且出生後還有呼吸心跳，涉及殺人罪嫌；出生即為死胎，則涉嫌遺棄屍體，全案及男嬰屍體將進一步安排法醫解剖確認。

(中時 )