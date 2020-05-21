因為疫情的影響，MyMusic大天開房間密談的節目暫停許久，近日復工開錄一次來了「老鷹雙帥」畢書盡（Bii）和李玉璽（Dino）兩位來賓，不僅暢聊新單曲創作過程、演唱新歌，更加碼大玩殘酷遊戲，測試彼此感情，過程中可見外表酷酷的Bii其實很疼李玉璽，而Dino因為有哥哥在，顯得特別放鬆特別可愛。遊戲過程中Bii完全展現大哥風範，故意放水想讓Dino連線，李玉璽信心滿滿準備獲勝之際，沒想到一開口第一句就大走音，Dino自己笑到彎腰，主持人陳大天則邊笑邊喊：「這段不能刪，一定要保留！」唯有Bii酷酷淡定地說重來一次。

聊到新歌的創作Bii表示2020對他可說是意義非凡，出道滿十年，從一句中文都不懂的狀況下，到現在成家立業，而且即將升格當爸爸，〈撞〉這首新歌寫的就是這一路的跌跌撞撞，「你永遠不會知道下一個階段會撞出什麼模樣，所以，堅定初心別害怕，才能突破所有內心的不安全感」，Bii期望這首歌能為歌迷帶來力量繼續朝著夢想前行。

李玉璽則坦承有很長一段時間很迷惘，創作遇到瓶頸，寫不出歌，直到有一天，房間裡向來緊閉的窗簾，不知為何開了一條縫，透進來的一束光，讓他寫出了新歌〈I’m Coming Home〉，這首歌所要傳達的意思並不是實質意義上的家亦或是過去，而是讓自己回到最初創作時的心理狀態，也希望聽到這首歌的人，可以獲得勇氣去面對無法預知的未來。

畢書盡（右）日前和李玉璽一起上節目。（MyMusic提供）

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