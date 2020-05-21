在蔡英文總統新任任期就職前夕，國內多家與能源相關的大型企業，陸續遭惡意程式攻擊，且總統府又在520前夕的敏感時刻，爆發「電郵門」事件，引發外界對政府單位資安問題的重視。其實國軍近年才剛成立號稱「第四軍種」的資通電軍，但稍早有媒體報導傳出，該軍種所屬單位，遭到廉政署上門搜索。

據《風傳媒》報導，廉政署是於昨日清晨，前往資通電軍指揮部，位在南部地區的單位執行搜索。因為搜索地點在敏感的軍事營區，據悉廉政官是一直到要出發前，才被通知前往執行搜索的地點。執行搜索後，有數名官兵遭帶回協助調查。

資通電軍指揮部今天(21日)上午也出面回應，表示廉政署等單位，是針對辦理小額採購的相關人員，進行調查。資通電軍指揮部強調，對於此案將會秉持「依法行政，毋枉毋縱」態度，全力配合釐清案情，如有部內人員涉及不法，將依「刑懲併行」原則嚴懲，絕不寬貸。

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(中時電子報)