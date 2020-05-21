台中梧棲區蔡姓母親日前帶著國小二年級女學童前往安寧派出所，當女警詢問有什麼需要協助時，女童立刻遞上一袋紙袋裝有60片口罩，靦腆表示近日收集了一些口罩，要送給辛苦執勤警察使用，此舉讓波麗士備感溫馨。

蔡姓媽媽表示，小女童之前就開始收集口罩，當時以為她要自己預備用，但近日女童表示已經收集口罩約40片，想要送給學校隔壁的派出所給警察使用，因為每天上下學都會經過派出所，看到警察忙進忙出非常辛苦。

經母子商量後，體恤警員每天都在高風險環境下執勤，口罩成為必要配備，所以將這陣子買的口罩收集，留下需用數量後，約5、60片口罩送給安寧派出所警員執勤時使用。女童說，希望自己也能幫忙盡一份心力，贈送口罩給警察叔叔、阿姨使用，能在防疫期間不用擔心，好好保護自己。

員警黃方峦表示，當時聽到女童收集口罩送給辛勞警察時，心裡真的非常感動，感動的不是口罩數量，而是她贈送舉動的心，一天工作下來疲憊的身心，頓時消失，有女童及民眾鼓勵一切辛勞都是值得的。

清水警分局安寧所所長紀明仁表示，雖然目前所內口罩數量暫時足夠使用，十分感謝女童的暖心舉動提振同仁們的士氣，對於執勤更有動力。清水警分局呼籲， 新冠肺炎疫情雖已趨緩，但民眾仍不能大意，做好自身防疫「勤洗手、戴口罩」，在人多聚集，擁擠、密閉之場所應佩戴口罩，並保持社交距離。

(中時 )