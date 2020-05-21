台中市議員黃馨慧財經業務質詢表示，中央特別預算動輒上兆元，屢屢政策請客、卻要地方買單，讓地方財政「捉襟見肘」、負債破億，呼籲市府盡速爭取修正「財政收支劃分法」(簡稱財劃法)，合理分配地方財稅比例。

黃馨慧表示，古代就有「巧婦難為無米之炊」，其中市府自償債務未還金額從103年底155億餘元，到106年底暴增到414億餘元，財政評比更是六都墊底、倒數第一！盧市府上任後，施政難度比較前朝有增無減，攸關281萬市民權益福祉，財政問題已成市府重要課題。

黃馨慧認為，市府財政狀況不佳、舉債額度到頂，是否需要重新檢視前瞻計畫配合預算？加上後疫時期，消費習慣、經濟產業鏈移轉等情況，市府各局處是不是也需要隨著新生活運動做檢視，擬定不同程度的預算分配調整？

黃馨慧說，99年縣市合併，民進黨大喊「中央用一般性補助款、特別統籌分配稅款對付地方」。如今民進黨已執政四年，卻遲遲不修正「財劃法」不說，去年底盧市長「苦民所苦」宣布調降地價稅平均二成，九成民眾有感，中央卻放話要「拿棍子修理台中」、威脅減少分配款。民進黨果真是換了位子就換了腦袋，對自己有利、就選擇性失憶！

黃馨慧建議，台中人口已成為全台第二大城市，收支不平衡之餘，影響社福、教育政策，又加上「中央請客、地方買單」政策屢見不鮮，地方財政舉債破產恐怕也是早晚的事。因此，不論「合縱」也好、「連橫」也罷，地方政府團結向中央爭取修改「財劃法」，早日合理分配地方財稅比例，才是台中281萬市民之福！

(中時 )