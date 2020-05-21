新竹縣因無大型焚化爐，縣民每日產出約250噸之家戶垃圾需委託外縣市代為焚化，縣府在環保署經費補助下以BOO模式找到業者投資興建高效能焚化爐，當地民眾強烈反彈，有立委表示在不具正當性下應不予補助，環保署長張子敬承諾會再協調。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署進行「環境品質感測物聯網發展情形」及「空氣及水質污染改善推動現況」專題報告並備質詢。

反焚化爐自救會上月於立法院前抗議，表示環保署補助新台幣772萬元給新竹縣高效能垃圾熱處理BOO案，未來將導致戴奧辛或其他劇毒物質排放到空氣中，危害當地居民健康。

國民黨籍立委吳斯懷表示，全國有24座焚化爐，但有8個縣市沒有焚化爐，其中雲林和台東有2個蓋好的卻不能用，與其新蓋焚化爐，是否將原焚化爐做更新以及擴充處理量能會更妥適？

民進黨洪申翰說，環保署身為環保主關機關，在縣市垃圾處理沒有提供提供必要性及正當理由之前，要求環保署承諾不補助。

洪申翰解釋，未能全盤掌握事業廢棄物將導致違法傾倒、違法處理，進而導致廢棄物處理系統崩潰，我國不能因為掌握及管理碰到困難就浮濫興建焚化爐。

綠委林淑芬指出，竹縣府於2018年2月向中央提報要蓋機械生物處理系統計畫，環保署依「多元垃圾處理計畫」補助378萬元，沒想到竹縣變更計畫改蓋焚化爐，環保署竟依同法加碼補助772萬元，批新竹縣政府是「掛羊頭賣狗肉」。

張子敬回應，垃圾處理依法是縣市政府權責，吳委員說的雲林及台東焚化爐因為環評及地方因素未啟用，另外蓋焚化爐只是解決垃圾的方法之一，並非唯一手段，對於不補助一事承諾未來會協調。

(中時 )