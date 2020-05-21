資誠（PwC）聯合會計師事務所東南亞及印度業務發展組主持會計師吳偉臺表示，各國邊境與貿易管制措施將影響消費者信心，財務營運和勞動生產率可能有潛在風險，但危機亦是轉機，企業應及時調整商業模式，以順應市場所需，成功拓展業務。

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務團隊今（21）日舉辦「後疫情時代展望南向新局勢系列線上研討會」。PwC《新冠肺炎疫情財務長調查》則顯示，在疫情後期，企業調整公司營運計畫中首重加速企業數位化轉型以及計畫開發更多替代供應商網絡。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，面臨地緣政治的快速變動與疫情持續蔓延，新技術及短鏈趨勢不斷考驗企業風險應對能力，企業應分散布局以貼近市場，就近供應市場所需。

李淳指出，貿易戰及新冠疫情的接連衝擊，已對全球經貿環境造成長期的影響，面對新常態局勢，企業應跳脫舒適圈，強化企業韌性以增強對無預期風險的應變能力。

資誠東南亞及印度業務服務會計師簡汎亞認為，目前許多東協當地的政府機關均有因為疫情而造成行政程序延遲的情況，企業若有進行中的專案程序必須要經過政府核准，可能也會被延遲，必須要做好相關的危機管理應變措施，並尋求專業諮詢了解是否有類似稅務優惠措施可以適用。

(工商 )