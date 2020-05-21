食品大廠泰山（1218）今（21）在彰化田中召開109年股東常會，通過配發0.9元現金股利，創下近三年有配發股利以來新高。會中也通過承認財報、盈餘分配、現金增資發行新股計畫變更、修訂公司章程、修訂本公司股東會議事規則、董事選舉辦法、取得或處分資產處理程序等七項議案。

泰山2019年合併營收80億元，年增1.25％；歸屬於母公司稅後淨利5.82億元，年增25.33％；每股稅後盈餘1.2元，也高於2018年的0.98元，除了本業大宗油脂及飲料甜品等消費食品穩定成長外，亦是來自持股逾二成的轉投資「金雞母」全家（5903）獲利貢獻。

大宗油脂方面，泰山指出，2019年油脂事業因中美貿易摩擦影響國際黃豆行情變化，但在團隊掌握供需變化下，仍成功維持市佔率，其中，去年推出「芥花油」主打日本最受歡迎的用油形象，「Chefoil主廚精選」也獲《米其林指南台北》晚宴連續兩年官方唯一指定用油。泰山表示，今年看好玄米油市場，於本月最新推出「泰山玄米油」，主打國內第一支高品質平價玄米油搶市。

消費食品方面，泰山表示，去年「泰山八寶粥」、「泰山仙草蜜」以家庭情感訴求、在地風情打造品牌認同，維持市場第一的品牌地位，並於今年推出「泰山珍穀益」，開出無糖粥品的新路線；「Cheers」上市以來就搶下氣泡水市佔第一之位，並逐年推出新口味，今年再推出「檸檬氣泡水」新品；「茶攤一條街」也透過結盟不同的手搖名店，開創出新藍海，今年最新攜手「珍煮丹」合作推「黑糖鮮奶茶」，並全面改包裝搶市。

泰山並強調，團隊近年來經營有成，榮獲MSCI將該公司列入全球小型指數成分股，未來公司將持續進行廠房與設備提升工程建設，在股東利益、新創事業、產品研發、食品安全上努力。

(工商 )