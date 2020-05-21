蓋兒（Gail）因參加《聲林之王》表現亮眼迅速走紅，近期與滾石唱片合作，並推出首支個人單曲MV〈你為了我撐把傘〉，鏡頭從小狗視角，捕捉蓋兒與生俱來的甜美氣質與真誠，當可愛的狗狗「依依」出場，也讓喜愛小動物的蓋兒非常興奮。雖然沒有養過寵物，但蓋兒輕柔小心地抱著依依，當成自己的「寶貝」，拍攝時直說「好軟、好想抱回家！」

〈你為了我撐把傘〉由資深音樂總監阿火量身打造詞曲、金曲音樂人蘇通達投入製作。MV以繽紛夢幻色彩，展現青春浪漫感，透過插畫點綴豐富視覺，整首歌曲充滿溫馨童趣。而MV原本預計在晴朗的日子開拍，結果拍攝當日意外下起雨，蓋兒在雨中撐傘歌唱、和狗狗一起嬉戲玩耍，畫面和歌名意涵不謀而合，團隊也直呼真是巧合！

〈你為了我撐把傘〉整首歌傳遞出互相陪伴的溫暖情感，尚未談過戀愛的蓋兒說，這首歌談愛情、親情、友情，也是對粉絲唱的情歌，想以這首歌謝謝大家的守護，並宣告當初懵懂的小女孩已蛻變成勇敢追夢的青春少女，將帶來更多作品，用音樂分享眼中的世界與生活體悟。蓋兒覺得，人與人之間最溫暖的情誼，就是互相扶持照顧，這首歌傳達出她的內心感受，也透露自己最欣賞友善、幽默的人格特質。

來自泰國的蓋兒因參加《聲林之王》獲得超高人氣，工作邀約接踵而來，她努力學習中文，看似能夠自在駕馭中文歌曲的蓋兒，其實花了不少時間學習，她說雖然中文有點困難，但因為是很獨特的語言，所以發自內心喜歡，也持續在加強中文的日常會話。她現在仍是國中生的，為了兼顧學校課業，必須隨身攜帶作業，在緊湊的工作空檔中完成，但她笑說：「因為熱愛唱歌和表演，所以很享受這個過程。」

近日因肺炎疫情影響，蓋兒台灣的工作暫時停擺，只能夠過社群網路和粉絲在線上互動，也拍了許多影片分享自己的生活和創作。防疫期間在家裡唱歌、運動、變魔術，也進行泰語小教室計畫做廚藝教學，每天仍多采多姿。回想起可以自由行動的時候，她說很懷念在台北西門町逛街、吃美食，且西門町很多夾娃娃機，透露自己「夾娃娃上癮」，每次經過都會被可愛的布偶吸引，忍不住花錢「投資」。〈你為了我撐把傘〉官方MV連結：https://youtu.be/N2obn-C4-0Y

蓋兒Gail全新單曲〈你為了我撐把傘〉MV，已在YouTube滾石唱片頻道上架。（滾石提供）

蓋兒Gail全新單曲〈你為了我撐把傘〉MV，已在YouTube滾石唱片頻道上架。（滾石提供）

蓋兒Gail全新單曲〈你為了我撐把傘〉MV，已在YouTube滾石唱片頻道上架。（滾石提供）

蓋兒Gail全新單曲〈你為了我撐把傘〉MV，已在YouTube滾石唱片頻道上架。（滾石提供）

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