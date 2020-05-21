華固建設斥資18.47億元在新北市新莊區興建廠辦大樓，21日舉辦建案開工動土典禮，新北市長侯友宜出席活動致詞表示，謝謝投資新北，建案能帶動930多個工作機會，預計2022年4月能蓋好，也盼能引進更多產業落腳新莊，可預見新莊、新北發展更好。

侯友宜表示，北北基桃隨著軌道建設完成，大台北的中心點就是新莊區，新莊是新北市最重要的發展寶地，非常敬佩華固建設精準的眼光，「就像昨天520蔡總統引用我多次的防疫用語，叫『超前部署』，在振興產業上超前部署」，去年買下1.25公頃的土地，不到1年就開工，完成工業區立體化的審查，都有賴於城鄉局、工務局、經發局的全力幫忙。

侯友宜也說，最近泰塭仔圳要拆掉，工廠一定跑到這邊來，所以這個時點動工非常好，給塭仔圳廠家1年搬遷的協調時間，希望不斷都市更新、工業區立體化，引進更多產業來落腳新莊，讓新莊在捷運、在華固的帶動下，預見新莊、新北的發展，以帶動大台北、帶動台灣。

華固建設鍾榮昌董事長表示，去年全面性評估後，決議購置新莊區建國段土地，興建地上12層、地下2層的廠辦大樓，總面積約2萬1,175坪，將引入電子、通訊及網路IC等高科技產業進駐，且建案也配合工業區立體化、市府推動公托政策，捐贈124坪公托空間、750萬元的室內裝修費用，提供員工安心托育的環境。

經發局表示，華固建設投資是市府招商一條龍服務落實投資第25案，華固在新北除了興建新莊廠辦，還有捷運中原站附近的中和廠辦，市府團隊會持續協助華固建設在新北市的投資案。

(中時 )