弘光烘焙實習工廠，每天限量製作果季西點。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情影響芒果外銷訂單，弘光科大「紅師父」烘焙食品實習工廠是全國大專校院唯一HACCP認證烘焙工廠，為了幫助果農，使用在地芒果製作各式樣甜點在校內銷售，包括芒果奶酪、芒果塔、芒果蛋糕捲、芒果哈斯等11種產品，還用新鮮芒果打成果泥製作冰淇淋，成為炎夏消暑聖品，廣受師生歡迎，平均一天至少賣出50支。

廠長王俊勝表示，學校長期運用食品加工專業技術幫助台灣果農，前年火龍果生產過剩研發火龍果果乾、餡料及月餅，也經常性訂購當季水果來製作甜點，今年得知芒果外銷訂單減少，特別推出芒果季活動。

食品實習工廠每個星期向屏東縣果農訂鮮芒果製作西點麵包，挑選芒果製作西點的秘訣是不能選用太熟的芒果，避免果肉出水，但是又不能夠挑不夠熟的芒果，以免吃起來太酸影響口感，由於訂購來的整箱芒果熟度不一，所以必須要特別挑過。

芒果季推出西點包括芒果奶酪、芒果慕斯、芒果塔、芒果蛋糕捲、芒果波士頓、芒果雪莓娘；麵包則有芒果乳霜、芒果奶酪麵包、芒果哈斯、芒果比斯吉、芒果仲夏，還有獨家秘方特製的芒果冰淇淋，讓實習工廠的門市，充滿黃澄澄的芒果色，西點麵包出爐之際，更彌漫濃濃果香，令人垂涎。

由於天氣變熱，實習工廠也推出季節限定芒果冰淇淋！王俊勝說，紅師父芒果冰淇淋採用獨家配方，以台灣屏東的芒果泥，加入義大利進口芒果果泥，增加風味層次，且不會過甜，上市以來大受教職員、師生熱烈回響，平均一天至少可以賣出50支，隨著天氣愈來愈熱，銷量勢必還會往上衝。

林姓教職員指出，學校賣的冰淇淋吃起來香氣十足，每吃一口嘴巴都會充滿芒果的香氣，吃起來跟市面上的差很多，「根本就是隱藏版的消暑聖品！」蔡姓學生說，自己很喜歡吃芒果，紅師父芒果季產品讓他愛不釋手，「我吃過鮮新芒果製作的『芒果便當』，中間有卡士達醬，最底層是蛋糕，用湯匙挖來吃，每一口很有層次感，而且不會膩，很好吃。」

(中時 )