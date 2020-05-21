今年畢業學子偏逢新冠肺炎疫情，景氣不好且徵才場合也驟減，勞動部雲嘉南分署台南就業中心因應畢業季，即日起至6月5日首辦線上徵才，邀集16家優質企業釋出851個工作機會，其中，超過3成職缺待遇30K起跳，另有廠商徵求製程工程師與國貿專員，薪資上看45K，歡迎青年朋友透過線上徵才投遞履歷，卡位趁現在。

「在家就能找工作，其實很方便。」勞動部雲嘉南分署劉邦棟強調，今年受疫情影響，許多實體徵才活動陸續取消或延期，為滿足青年朋友求職需求，台南就業中心特別在畢業季前夕規畫線上徵才，盼能幫助即將畢業的青年求職，同時也要感謝廠商在不景氣環境下，照樣逆勢徵才。

劉邦棟說，此次線上徵才活動共邀集璨揚企業、光洋應用材料、永裕塑膠、榮星電線工業、森田印刷、群創光電、家樂福、全家便利超商、安心食品(摩斯漢堡)、全家便利超商、海底撈火鍋等16家廠商共襄盛舉，釋出工程師、儲備幹部、人資專員、品保人員、業務人員等851個職缺，其中有超過250個職缺薪水至少3萬以上，另森田印刷與永裕塑膠開出月薪最高45K分別徵求材料製程開發工程師與日文國貿業務專員。

「2020擁抱夢想．職涯飛揚」線上徵才活動自即日起到6月5日截止，歡迎求職青年多利用線上徵才登錄履歷報名職缺，後續台南就業中心會協助轉交履歷給徵才公司安排面試，如有遠距面試需求，就業中心也會協助服務。

劉邦棟說，如果青年朋友還不清楚自己的職業性向，雲嘉南轄區各就業中心亦提供職業評測服務，詳情可洽各就業中心。欲了解更多協助青年就業政策，可網路搜尋「投資青年就業方案」。

(中時 )