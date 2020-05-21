中國兩會今（21）日召開，在兩會召開前夕，國務院常務會議上周重申要做好「六保」，即保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈/供應鏈穩定、保基層運轉。市場關注中國中央如何通過財政、貨幣、社保及就業等政策，把「六保」作為「六穩」工作的著力點，最終穩住經濟基本盤。

瑞銀財富管理投資總監辦公室今表示，此次兩會未必發布今年經濟增長目標，我們關注財政赤字預算、特別國債及地方政府專項債券發行規模，以及減稅降費等措施細節，並預期中國中央加大支持消費、新舊基建、舊城改造及醫療升級。

瑞銀的境內戰術資產配置（TAA）保持看好大型股（相對小型股）。首先，一季度財報確認了大型企業的「免疫」能力較強，滬深300及1000指數盈利分別下跌18%及51%。第二，小型股的海外盈利佔比較高，在全球疫情還未褪去之際，估計二季度持續面臨較艱難的運營困境。

為穩定二季度起的經濟增長，財政政策的角色更為吃重，國企等大企業特別受益。在下行經濟週期裡，行業一般加速整合，大企業可以拿下更高的市佔率。另外，我們繼續偏好由內需驅動的日常消費及工業板塊。

日常消費（含白酒、包裝食品及肉類、農產品等）：此為一季度財報表現最佳的板塊，體現了盈利韌性的特質。此外，截至本月初止，中國28個省已發行了總值190億元的消費券，瑞銀預期中國地方政府繼續出臺振興消費政策。板塊的防禦屬性也有助其跑贏大盤。

工業（含建築、電子零部件及設備等）：基建投資是穩定經濟增長的重要推手，板塊同時受傳統及新基建投資增長所拉動。中國地方政府專項債資金主要用於基建項目，瑞銀預期今年全年額度1萬億元在本月底用完，因此關注兩會公佈的新額度及特別國債規模。

(時報資訊)