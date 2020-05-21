搶攻端午節商機，統一超(2912)7-ELEVEN粽子今年匯集各地五星名店、排隊名物共上百項商品，統一超預估，在節慶需求帶動，並搭配指定商品任選第二件9折優惠帶動下，今年整體端午預購業績應可較去年成長30%以上。

端午節預購自今年4月開跑，根據7-ELEVEN統計，業績已較去年同期成長20%，而首波銷售以團購美食最熱銷，其中「綠野農莊台灣鹹酥雞」更穩居霸主地位，銷售超過10萬包；再者，在宅經濟自煮風氣帶動下，「卜蜂蒜味雞腿排」、「上口美食排骨酥」、「迷迭香肩舒肥牛排」、「果貿眷村吳媽家鮮蝦水餃」等居家料理，也擠進銷售前10名中，隨著端午節即將到來，預期接下來將以粽子需求為主，成為帶動預購業績的主要生力軍。

統一超7-ELEVEN端午預購第二波以好粽特輯為主題，主打「經典名店粽」、「名店綜合組」、「創意風味粽」及「盛夏涼食」四大結構，從消費者最愛的傳統粽、獨家限定風味創意粽以及適合炎熱夏天食用的冰粽，都可一次購齊。

7-ELEVEN表示，觀察近年端午預購銷售資料，傳統經典口味最受消費者青睞，其中「呷七碗道地傳統肉粽」因料好餡多、道地本土台式風味及價格平易近人，累積已熱銷5000組，與知名飯店合作，超商獨家販售的「大億麗緻雙味帝王粽」，由五星級飯店主廚技術指導，干貝鮑魚豪華食材入粽，送禮自用兩相宜，至今也銷售近萬顆；年年熱賣破萬組的「楊哥楊嫂情深意粽」以及茹素民眾可選擇的「明華冠軍杏鮑菇栗子素粽」等，都是消費者熱門選購的品項；除傳統粽外，公司也與名店共同推出獨家限定或創意風味商品，一次可以吃到4款經典粽子的「天香樓mini麗緻經典粽」以及傳承台東原住民文化的「粨發粨粽」等，以及冰涼又多口味的「手信坊晶漾冰粽」以及「郭元益寶島冰粽甜點冰粽」也在熱銷排行中。

(時報資訊)