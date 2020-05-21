民進黨立委黃秀芳搭乘的廂型車在彰化八卦山139道與轎車對撞，轎車車頭全毀，駕駛送醫不治。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨立法委員黃秀芳今天清晨6時許，搭乘立法院中部辦公室的公務廂型車，要前往台中烏日搭高鐵北上到立法院，行經八卦山139線環山路時，與一台轎車迎面對撞，兩車都嚴重損毀，黃秀芳挫傷，司機骨折。而對撞的66歲轎車賴姓駕駛，傷重送醫搶救不治。初步肇事原因出爐，疑似轎車轉彎時跨越中線，造成對撞。

彰化警分局初步調查，廂型車蘇姓司機，對撞66歲賴姓駕駛都未酒駕，對撞車禍發生在彰化市139線環山路垃圾場附近的彎道時，轎車疑似跨越雙黃線，地上沒有剎車痕跡，兩車的車頭嚴重撞爛。

「車禍來得太突然了！」，黃秀芳在醫院表示，轉彎時從後座看到一輛車子黑壓壓飛撞過來，根本來不及反應，本能地趴下去，被撞到全身震痛，但已經將傷害降到最小了。

賴姓轎車駕駛被救出時，一度失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，最後仍因肝臟破裂，，搶救1個多小時宣布不治。

(中時電子報)