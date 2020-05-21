《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（21）日的國際新聞重點。

【1】賀蔡英文就職 美宣布售台18枚重型魚雷

蔡英文總統20日展開第二任總統任期，美國國務院同一天宣布，出售台灣18枚MK-48 AT重型魚雷及相關設備，這筆軍售案總價值高達1.8億美元。

【2】WHO：全球單日新確診破10萬創新高

WHO秘書長譚德塞20日表示，在過去24小時內全球新冠疫情新確診數，創下疫情爆發已來的新高；其中又以美國、俄羅斯、巴西以及印度新增最多，占了新確診數的2／3。

【3】川普轟陸是「假訊息大本營」反遭網吐槽

為了疫情爭議、已多輪對大陸隔空砲轟的美國總統川普在批評完世界衛生組織後，又再次把砲口對準大陸。就在他指控大陸的無能造成「全球大屠殺」並在全世界殺死了數十萬人後，又在推特上未指名道姓的情況下嗆陸外交部發言人愚蠢地替大陸行為辯解，企圖要轉移疫情造成的痛楚，在大屠殺自己的國家後，還把病毒散播至全世界，而這些舉動都是大陸不再對拜登抱持勝選希望。

【4】川普改口：很快停服用奎寧

自美國總統川普18日自爆已服用未經美食藥局准許的抗瘧疾藥物奎寧用來預防染感新冠肺炎，引起爭議，甚至有外國衛生單位見此後，對奎寧用來防疫亮綠燈。對此，川普20日改口，表示將在未來兩日內停止服用奎寧。

【5】緊盯陸高超音速彈 美要大織衛星網

美國打算在2024年以前，發射150顆能追蹤高超音速武器的衛星上軌道。而觀察家認為，這旨在幫五角大廈掌控太空資產，並密切觀察中國大陸的活動。

(中時電子報)