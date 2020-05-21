黨產會調查國發院（革命實踐研究院）土地爭議，在上月召開第三次聽證會之後，明天將派員到國民黨中央黨部調檔案。國民黨行管會主委邱大展指出，黨產會在此案的主要目標，是要打柯文哲，雖然這次來國民黨調檔案不過像是「狗撒尿」，要宣示地盤而已，黨中央仍會配合調閱，也會把過程開放媒體採訪。

黨產會認為北市木柵路的國發院土地涉及國民黨不當黨產，曾呼籲北市府緩發建照給向國民黨買地的元利建設，但北市府仍「依法發照」。黨會產提出調查報告，今年4月8日邀國民黨、元利建設、當年賣土地給國民黨的葉家代表、專家學者等舉行第三次聽證會。

當時黨產會副主委施錦芳直指該案爭議，除了國民黨當年買賣葉家土地、都市計畫變更，還有國民黨與元利建設的買賣過程，都讓社會認為疑點重重，因此舉辦三次聽證，不僅要追討黨產，也希望有助轉型正義。

不過行管會主委邱大展當時回嗆「難道黨產會是太上皇？」質疑黨產會連土地買賣早已三審定讞的案件都拿來開聽證會，而且黨產會調查報告內容錯誤百出，故意偽造、恐涉偽造公文，包括買賣土地面積錯誤、價格錯誤、忽略需要繳納土地增值稅、完全扭曲不動產估價師的鑑價報告。

在聽證會結束一個多月後，國民黨日前接到黨產會通知，表示22 日將赴中央黨部調閱檔案，令邱大展為之氣結，直斥故意找麻煩。黨務人士認為，黨產會目的有可能是要補調查程序，再有後續動作；不過此舉有如打算控告人家之前，先到對方家裡翻箱倒櫃拿東西，再當調當提告依據，不是很離譜？

邱大展說，黨產會若沒資料，先前怎麼做調查報告？此案是五、六十年前的案件，若有留存的檔案，都已數位化且公開，可向政大、國民黨黨史館查閱，根本不必來中央黨部調檔案；若沒中央黨部沒留存的資料，例如早年政府委託革實院訓練公務員的情形，根本沒資料，來黨部調也沒有。

他說，黨產會原本只追殺國民黨，現在又擴大追殺台北市政府及柯文哲，一方面向蔡政府表功，一方面是柯文哲不聽話，仍發建照給元利建議，元利也是無辜受害者。黨產會要來閱資料，主要就是示威「我才是老大」，意義就像「狗來撒泡尿」一般，宣示「這是我的地盤」，黨中央會配合調閱，也會開放媒體全程採訪。

(中時 )