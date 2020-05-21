為加強菁市集品牌識別度，勞青處特製品牌概念攤車，展現青創清新風格。（巫靜婷攝）

6月畢業季求職潮，菁市集首次與勞動力發展署桃竹苗分署「賈桃樂學習主題館」合作，利用VR虛擬實境帶領民眾體驗職場環境。（巫靜婷攝）

賈桃樂學習主題館將在菁市集設攤服務，幫助青年找到人生職涯方向。（巫靜婷攝）

推廣苗栗青創行銷平台，菁市集6月起啟動巡迴活動，讓更多人認識苗栗青創實力。（巫靜婷攝）

推廣苗栗青創行銷平台，菁市集6月起啟動巡迴活動，讓更多人認識苗栗青創實力。（巫靜婷攝）

推廣苗栗青創行銷平台，菁市集6月起啟動巡迴活動，讓更多人認識苗栗青創實力。（巫靜婷攝）

推廣苗栗青創行銷平台，菁市集6月起啟動巡迴活動，讓更多人認識苗栗青創實力。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府去年首度推出青年品牌市集「菁市集」獲熱烈回響，目前已累積超過65家在地青創業者加入，為提升菁品牌知名度，今年6月起將巡迴新竹、苗栗、台中、台北舉辦5場菁市集活動，另外加強品牌識別，勞青處新推出品牌概念攤車，創造屬於苗栗青創市集的特色。

勞青處指出，今年「菁年巡迴．FunYoung青創力」巡迴活動，以菁元素為背景，發揚夢想、體驗、好物、表演、青春為主題，過去布展利用木箱、白傘營造清新風格，為了加強品牌識別，這次特別推出品牌概念攤車，未來菁市集所在地都會看見木製攤車出沒，展現品牌精神。

6月畢業季將屆，配合青年求職潮，菁市集也首次與勞動力發展署桃竹苗分署「賈桃樂學習主題館」合作，用轉盤遊戲互動及VR虛擬實境讓民眾體驗職場環境，進而找出適合的工作類別，營運長林清雅表示，包含面試祕訣、一對一履歷健診、職涯諮詢、免費課程等都能就近到攤位洽詢。

勞青處長彭德俊表示，巡迴活動原定3月啟動，配合國家防疫政策延至6月，未來到10月之前，每月都會有1場菁市集，最近1場為6月26、27、28日端午連假期間在新竹SOGO舉辦，主題為歡樂小丑日，其他月份的市集活動時間將於當月份公布於「苗栗好青年－勞工及青年服務讚」粉絲專頁。

(中時 )