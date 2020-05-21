壽險業投資國外太多，又成眾矢之的。立委高嘉瑜21日在財委會質詢金管會主委黃天牧時，指台灣壽險業海外投資占比高達66％，相比其他國家都高，要求黃天牧調降投資上限，黃天牧回應對此高比率「覺得不是很適當」，會承受過高的匯率風險及信用風險，但這是台灣市場的現實狀況，希望外界給他及壽險業時間去調整。

黃天牧會後表示，當然希望壽險業海外投資占比能降低，但還是必須考慮現實，一是台灣的債市規模、深度、廣度仍不夠，壽險業早年的保單可能有利差損，必須尋找較高的固定收益商品，二就是海外的投資收益還是比較高，三即是66％是法定45％海外投資上限，加計國際板及外幣保單等不用納入限額的部位，就算要調整，亦需要時間，四是目前首要之急是保險業要度過這波疫情，「穩定很重要」。

高嘉瑜質疑，台灣壽險業投資海外逾66％，但大陸壽險業只有2％、韓國8.3％、日本21.6％、美國12％，壽險業拿保戶的錢應是投資台灣，卻去海外投資，且逐年比率提高，要求金管會應調降投資上限。

黃天牧會後表示，會希望壽險業調降海外投資占比，但這需要時間，若能降下來，就能少承受這麼高的匯率風險及信用風險，但現在66％是現實及情勢所然，壽險業也不願意承受這麼高的風險去投資海外，目前壽險業管理匯率基本上也很好，所以希望外界再給一些時間，他未來也會再視情況與保險局討論相應的管理辦法。

(工商 )