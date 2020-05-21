潘瑋柏的《創使者世界巡迴演唱會》受疫情影響，已確定取消息或延期近十場，不僅如此，他的節目與商演邀約等計畫也因此延後，讓潘瑋柏苦笑出道至今從沒休假過這麼長一段日子。預計下半年發片的他，趁近期這幾個月空檔，與公司乾脆把握時間催生《創使者》紀實影像，今推出由潘瑋柏親自演出的預告短片，不但呈現他傳說中「吃貨」的一面，更將他日前被傳與網紅交往的新聞「小號事件」放進影片中自嘲，大幽自己一默。

潘瑋柏於2018年展開《創使者》世界巡迴演出，海內外演出近20場，累積數十萬觀眾，工作行程滿檔幾乎全年無休；2020年原本仍在進行巡演的他因疫情關係被迫中斷行程，包括許多仍在洽談的商演、節目也因此延期。總是海內外到處跑的潘瑋柏表示：「這應該是我出道以來休假最久的一次。」他不僅全程參與企劃製作，更多次親自進出剪接室盯剪。

影像紀實預告短片由潘瑋柏親自出演，今所釋出的預告中，潘瑋柏特地進到華納音樂的辦公室監督宣傳照的模樣，影片中更惡搞他修圖前後的差別，此外，短片中甚至將近來潘瑋柏熱門的「小號勾搭網紅事件」放進預告中自嘲，也間接澄清事件的子虛烏有！此外，儘管再怎麼不開心，已將美食結合到「精神層次」的潘瑋柏，仍無法抵抗滷肉飯魅力，而影片也拍出他對美食的執著；《創使者世界巡迴演唱會》影像紀實將於6月5日推出。

潘瑋柏預計下半年推出新專輯。（華納音樂提供）

(中時 )