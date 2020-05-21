520後首公開行程 蔡賴合體赴忠烈祠「0互動」？

520就職後，正副總統第一個公開行程就是前往忠烈祠，向國父以及殉職人員致祭，只是兩人依序到場，保持社交距離，全程零互動，也被質疑難道是因為平面媒體再曝光的駭客信件有關？因為最新一封電郵，疑似讓民進黨去年初選，3月21日協調會內容曝光，其中蔡賴配逐漸成形時間點，剛好和會中希望時任副總統陳建仁公開支持蔡賴配，並不再參選的時程相近，對此總統府回應警方偵辦中，但並沒有針對內容做詳細說明。

520就職後第一個公開行程，小英、賴清德再合體，向國父和忠烈祠殉職人員致祭，但不論是剛進正殿還是最後離場，兩人表情都很嚴肅。

賴清德表情嚴肅。（圖／中天新聞畫面）

站在主祭的位置，小英一身黑西裝、白衣莊重打扮，一旁的賴清德從獻花到唱國歌都很緊繃，人人保持社交距離站定位，最後儀式結束，小英轉身點點頭，但對著的人也不是副總統，兩人合體零互動，難道是因為另一頭電郵門再延燒嗎？

根據平面媒體再報導，民進黨去年初選風暴上演之際，3月21日疑似協調的會內容曝光，協調小組成員目標一次說清，就是要形塑蔡賴合，負面更要強化賴清德師出無名等，沒有參選正當性。

其中還包含陳副總統表達呼應民間蔡賴配公開支持，並希望副祕協處預計下週三露出，文件的真實性引發熱議，但回顧一下時間點，蔡賴配成形確實循序漸進。

蔡英文、賴清德兩人互動少。（圖／中天新聞畫面）

（圖／中天新聞畫面）

3月21日協調會議，3月29日副總統陳建仁臉書就po文，「和剛回國的蔡總統見面，當面報告我的階段性任務希望明年告一段落，這是我能為他，為台灣所做出的最好決定，促成黨內最大團結，宣告第15任正副總統選舉，自己不再參與」，蔡賴配呼聲此刻也達到最熱。

總統府回應，無法得知該不明文件來源為何，訊息樣態也與警方偵查中之不法變偽造文件散播案近似，正在進行偵查程序，沒有多做說明，也讓蔡賴心結再浮上檯面。

(中時電子報)