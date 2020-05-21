梅雨季節來臨將帶給台灣各地大量的雨勢，國軍航空特戰指揮部為了預防自然災害發生，特別派遣精英士兵前去8個縣市的「淹水潛勢區域」及「土石流警戒區域」實地演練待命。此外，並針對8個重點防災縣市預備待命，均配備5種不同功用的直升機以備不時之需。

航空特戰指揮部共計派出15組和90名特戰士兵，前往新北、桃園、新竹、宜蘭、苗栗、臺中、南投及嘉義8個縣市的重點災害防制區,擔任災情搜報和特殊地形救援整備任務。另外，由北、中、南各航空旅，完成災害防治任務直升機整頓，配合地面部隊執行空中救援任務。

航戰指揮部派出15組和90名特戰士兵，前往新北、桃園、新竹、宜蘭、苗栗、臺中、南投及嘉義8個縣市的重點災害防制區進行救援整備任務。(特戰指揮部提供)

航特指揮部針對「淹水潛勢區域」及「土石流警戒區域」重點區域來進行自然災害的操練演習。(特戰指揮部提供)

航空特戰指揮部表示，特戰部隊前進部署人員，均攜帶基本特戰裝備及配置衛星電話等通訊器材，各個航空部隊的待命機，均分配五架不同功能的直升機，分別為AH-1W、UH-60M、0H-58D及CH-47SD2(2台)。

航特部指揮官何中將呼籲，各派前士兵執行任務時應注意自身安全，要以「救災視同作戰」和「人溺己溺」的精神，來執行本次的災害預防任務。

(中時電子報)