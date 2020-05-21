北市議會工務委員會21日辦理木柵社宅考察，議員李傅中武（左）與都發局長黃景茂（右）十分滿意。（張穎齊攝）

木柵社宅房型一為15.7坪，室內約13坪、陽台2.7坪，共計72戶，月租粗估1萬元。（張穎齊攝）

木柵社宅房型二為23坪，室內約19.4坪、陽台3.6坪，共計36戶，月租粗估1萬5000元。（張穎齊攝）

木柵社宅房型三為30.7坪，室內約25.5坪、陽台5.2坪，共計11戶，月租粗估2萬元以上。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲上任力推社會住宅，曾喊出8年要蓋5萬戶，後來又改口8年2萬戶，最終又坦言會跳票，還嗆蔡英文總統8年20萬戶是「嘴炮」。北市議會工務委員會21日辦理木柵社宅考察，都發局直言，2022年柯卸任前，會蓋完1萬5000至1萬6000戶，2萬戶則要等到2026、2027年。

議員李傅中武指出，柯曾說8年要蓋完5萬戶社宅，又改口說2萬戶，但都發局簡報寫的蓋126處、1萬9982戶是幾年蓋完？柯2022年最後一年任期又能蓋完幾戶？2萬戶應該是沒辦法吧。

都發局長黃景茂說，柯說5萬戶是長遠規畫，2022年會蓋完1萬5000至1萬6000戶，不過很多社宅都已完成招標、準備開工，只剩幾處還沒，準備要施工的就有30幾處、約1萬1000戶。

都發局補充說明，2萬戶要等到2026、2027年，目前已蓋好5處、2262戶社宅，今年預計再完成5處、1295戶，今年還在施工的有10處 、2645戶，柯2022年卸任前會完成26處。

另外，都發局表示，目前最新的木柵社宅4月27日竣工，共119戶，預定6月取得使照、7月抽籤、11月可入住，房型分為15坪月租約1萬元、23坪1萬5000元、25坪2萬元以上。因社宅精美，李傅中武都嘆「比我家還好，根本豪宅！」

針對租金是否太貴，黃景茂解釋，是根據周遭房價粗估，還不準，且還會依照各人所得做分級補貼；而木柵社宅未提供「青創戶」，但仍會請「青創種子」到此交流，需300戶以上的社宅才有青創戶。

(中時 )