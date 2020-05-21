安永（EY）聯合會計師事務所家族辦公室執業會計師林志翔表示，家族企業具有所有權與經營權高度重疊的特性，但台企許多案例都突顯出家族企業無法永續經營的最大威脅，即是來自於家族成員之間的衝突，最常見的就是因股利政策而起爭議。

林志翔認為，台企家族企業常見三大股利政策糾紛，首先是企一代創始者的革命情感及絕對權力，一般來說，第一代的創業者們在資源有限的條件下同舟共濟，建立起的革命情感無堅不摧，他們通常共同參與企業的經營，企業賺得的盈餘家族可透過只領薪酬或部分薪酬加部分股利，或其他形式來進行協調分潤，第一代通常可以達成共識，所以分或不分股利通常問題不大。

但實務上，第一代通常不傾向發股利，選擇把盈餘留在公司繼續擴大營運或其他轉投資；當第二代進入企業體系後，如盈餘分配之類的重大決定權通常仍掌握在第一代手上。

第二，企二代以後的開枝散葉及立場歧異。林志翔指出，隨著家族成員增加，第二代甚至第三代有人任職於家族企業、有人在外發展或移民海外，通常在企業任職的人大多傾向不分或少分配股利，因為他們投入心力經營事業，承擔對公司企業的責任，並可透過薪水、交際費、董事酬勞、公司福利等方式得到相應的對價或補償。

然而，不在企業任職的家族成員並未實際參與經營，可能也不了解公司營運的狀況，心中自然很期待每年收到股利。

第三，體制內外的家族成員缺乏溝通機制。林志翔表示，在企業任職的家族成員有時認為體制外的股東不懂經營辛勞，而未任職的股東可能懷疑體制內的家族成員是否善盡責任、挪用公司資產或資源分配不均。

由於體制內外的成員想法不同、立場不同，或資訊不對稱，如欠缺溝通的機制，後面的問題就隨之而來，舉凡內部人檢舉、肢體衝突、言語辱罵、股權外賣、不惜訴訟決裂等等，皆因股利政策立場上不一致而引爆家族衝突。而此一現象並非僅發生在台灣，西方世界的家族企業也同樣因股利政策立場不同，產生許多家族紛爭。

(工商 )