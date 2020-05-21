立法院副院長蔡其昌邀相關單位會勘水頭二路髮夾彎問題。（陳淑娥攝）

水保局將施作一圓環型道路截彎取直。（陳淑娥攝）

台中市外埔區水頭二路是永豐里、六分里居民通往后里重要道路之一，更是外埔、后里農民運送農特產品要道，因路幅狹窄僅有4公尺並存在著髮夾彎，該產業道路常引發行車糾紛，立法院副院長蔡其昌21日邀相關單位會勘，水保局允諾將進行改善及綠美化，以提升用路人安全。

蔡其昌今邀集財政部國有財產署中區分署祕書謝俊良、行政院農業委員會水土保持局台中分局長黃振全、台中市議員施志昌、外埔區公所主任秘書白植杰及永豐里長洪俊義與六分里長劉黃碧霞到場會勘，協調國產署土地撥用外，並爭取水保局980萬元經費改善水頭二路寬度不足及排水問題。

蔡其昌表示，外埔水頭二路位處永豐、六分里交界處，除了有彩繪稻田觀景台外，花博外埔園區也是該要道上，是許多遊客頻繁往來的地方。由於這條道路存在髮夾彎問題，特別向國產署協調土地撥用，將由水保局來施作一圓環型道路，讓彎道截彎取直，同時也將道路拓寬並施設排水設施，將有效改善地方困擾。

黃振全指出，將立即進行測量設計工作，該工程預計在二個月內發包施工，包括改善既有道路路面、排水及綠化長度約650公尺，鋪面改善約250平方公尺，同時將增設一處綠地，總工程經費為980萬元，建構完善道路功能並增加外埔休閒遊憩能見度。

施志昌說，水頭二路改善長度約650公尺，將協調水保局預留路燈管線，後續將向市府建設局爭取路燈施設，讓水頭二路整體街景得以更加完善。

(中時 )