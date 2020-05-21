5月20日這天是許多人的大日子，對總統蔡英文來說是四年才有一次的就職典禮，也是依法規定最後一次任期開始的重大活動，總統的公開談話內容往往是外界焦點。但對於市井小民來說，520不僅是新任國家元首上任，也是藉由好日子傳達愛意的時機，就連藝人羅志祥也選在同天，在社群上發長文懺悔並告白舊愛周揚青，引起網路熱議。

5月1 號 相遇⋯ 一個不怎麼特別的一天 男孩下了班接到了熟悉的電話 跟朋友吃著熟悉的晚餐 聊著熟悉的話題 可是今天 卻出現了不熟悉的你 突然間變得很特別........ 一個女孩 一個不知道為什麼會讓我緊張的女孩 男孩吃著他的飯... 由羅志祥 SHOW 發佈於 2020年5月19日 星期二

羅志祥粉專不僅日期強碰 小豬發文跟總統演說時間點也巧

小豬羅志祥520當日，特地挑選周揚青9月12日的生日數字密碼，選在上午9點12分發文，發出了7000字長文懺悔「對不起我錯了」，並細數相識過程，文末還寫下「這一次我答應妳，由我來跟大家分享我們的故事」，疑似想要挽回女方；而就在相近時間的上午9點，也是中華民國第15任總統、副總統就職典禮展開，約10點左右蔡英文發表了6000字就職演說稿，公開暢談國家未來方向，包含兩關係、修憲改革、台灣產業跟國際地位等。究竟520這天網友們倒底在乎「總統就職」還是「告白」比較多，讓我們繼續往下看！

蔡英文粉專羅志祥告白對決總統就職文 小豬佔近六成聲量

撇除媒體直播等社群聲量，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看到，網路討論區「自主討論」520當天「羅志祥懺情文」跟「蔡英文就職演說文」聲量比較，小豬整體有1649筆，蔡英文演說文則是1161筆，將近6：4比。

細看時間部分，上午10點是最大差距，有關羅志祥365筆，同時蔡英文正在發表就職演說，卻僅有11筆討論聲量，小豬領先高達33倍，直到晚間有媒體報導，國民黨洪秀柱針對蔡英文演說全文評論「滾動式台獨還是台獨」新聞露出，因晚間6點接近下班時間，引起不少人網友留言回文，讓蔡英文演說討論達到238筆，領先小豬懺情文44筆，挽回5.4倍網路聲量。

《KEYPO網路大數據關鍵引擎》-520蔡英文就職演說與羅志祥懺情文網路聲量（分析區間:2020/05/20）520總統就職當天

羅志祥穩坐熱搜冠軍

從GoogleTrend搜尋趨勢來看，羅志祥當天搜尋次數在中午達到高峰，整體都是贏過總統就職典禮，從520當日上午10點開始計算，小豬一天內的搜尋次數就高達6571次，強壓總統就職1179筆，羅志祥相關字詞更登上當日熱搜榜冠軍，超過十萬次搜尋，穩坐第一名。

520雖然是總統就職重要活動，但羅志祥這一波精心設計的7000懺悔告白文，讓蔡英文來回修改近50次才完成的6000字總統就職演說稿，瞬間少了許多關注度，不論是網路聲量還是搜尋次數，這回羅志祥可說是搶盡了蔡英文就職風采，可能是幕僚團隊也沒有想到的。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年5月20日。

資料來源：1.網路口碑資料庫： 透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，每日累積120萬筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『羅馬競技生死鬥』相關文本進行分析，並根據網友不同之討論，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

網路聲量：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜尋，觀測網友意見的討論總數量。

(中時電子報)