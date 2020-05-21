罷免高雄市長韓國瑜公投將在6月6日舉行，高雄市選委會初步統計，這次有權罷免的投票人數有230萬362人；同意票須達57萬5,091人，才達罷韓門檻。

據綜合媒體報導，韓國瑜市長罷免案，初步估算投票人數為230萬362人，依罷免門檻25％計算，同意票至少要達到57萬5,091票才達標。

媒體更報導，高選會表示，投票的確定統計人數，要等各區選舉人名冊，公告閱覽查核更正後才能確定，並依規定於投票日3天前（6月2日）公告，之後呈報中央選舉委員會。

(中時電子報)