韓粉注意！高市選委會公布罷韓門檻 14:012020/05/21 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為民眾連署罷韓。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷免高雄市長韓國瑜公投將在6月6日舉行，高雄市選委會初步統計，這次有權罷免的投票人數有230萬362人；同意票須達57萬5,091人，才達罷韓門檻。 據綜合媒體報導，韓國瑜市長罷免案，初步估算投票人數為230萬362人，依罷免門檻25％計算，同意票至少要達到57萬5,091票才達標。 媒體更報導，高選會表示，投票的確定統計人數，要等各區選舉人名冊，公告閱覽查核更正後才能確定，並依規定於投票日3天前（6月2日）公告，之後呈報中央選舉委員會。 (中時電子報) #高雄市 #韓國瑜 #罷韓 #門檻 #罷免公投 #高雄市 #高雄市長 #韓粉 #韓黑 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓為何籲不投票？港媒分析斷言結局：2難！ 07:532020/05/17 政治 罷韓倒數！綠委出奇招 韓國瑜這樣做可再選高雄市長 09:542020/05/17 政治 高雄街頭民調 罷韓、反罷韓對決結果好嚇人 17:592020/05/17 政治 李明賢驚爆藍營評估罷韓、反罷韓差距票數 23:572020/05/17 政治 網傳罷韓買票？杏仁哥：有人抓到我給高額獎金！ 11:202020/05/18 政治 「反罷韓策略書」建議韓國瑜不要亂開女生玩笑 21:272020/05/18 政治 為何願意支持韓國瑜 李四川罕吐內心話 逼哭韓粉！ 07:592020/05/19 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 08:562020/05/19 政治 罷韓倒數18天 趙少康曝反制策略：罷韓沒有正當性 13:592020/05/19 政治 戶籍不遷高雄 媒體揭李四川2點考量 08:312020/05/21 政治 政治熱門新聞 鼓勵監票 律師曝韓國瑜背後真正目的 - 政治 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 陳幸妤一席話引熱議 網：真正的東廠來了！ - 政治 罷韓前 陳樹菊曾說這句 網噴淚：很感動... - 政治 若罷韓通過最大遺憾？韓國瑜表態了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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