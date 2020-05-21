大陸在AI人工智能技術又有所突破，據《新華社》20日報導，全球首位人工智能驅動的3D版AI合成新聞主播「新小微」將首度亮相。

這個「未來感」十足的播報畫面讓人眼睛為之一亮，全球首位3D版AI合成主播在全國兩會開幕前夕正式亮相，這是繼全球首位AI合成主播、站立式AI合成主播、AI合成女主播、俄語AI合成主播之後，新華社智能化編輯部聯合搜狗公司最新研發的智能化產品。

「新小微」的設計原型是源自新華社記者趙琬微，採用最新人工智能技術「複製」而成。從外型看來，新小微​逼真的還原了真人髮膚，在立體感、靈活度、可塑性、交互能力和應用空間等各個方面，都比前一代的2Ｄ主播有了大幅躍進。若將鏡頭拉近，甚至連頭髮絲和皮膚上的毛孔都清晰可見。

而這位AI合成主播在今年兩會期間，有望將開始進行新聞播報，只要在電腦上輸入文字內容，新小微就可以開始播報新聞，且還搭配了相應的肢體語言。

(中時 )