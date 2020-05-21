「新社多功能綜合商業大樓」於21日啟用，台中市長盧秀燕主持揭牌儀式。（陳淑娥攝）

台中市府斥資5900萬元打造的「新社多功能綜合商業大樓」於21日啟用，市長盧秀燕出席儀式表示，「今天是新社的大日子！」繼花毯節回歸新社、燙平新社區多處要道後，市府再次展現建設新社的決心，讓新社再建設、再發展，好發展、好生活。

今日啟動儀式由盧秀燕、民政局長吳世瑋、市議員冉齡軒、蔡成圭及新社區各里里長、鄰長、社區發展協會理事長等人共同為大樓揭牌，見證新社歷史性的一刻。

新社區長林淑惠簡報說明，該大樓基地位處新社區都市計畫中心，不僅鄰近各公務機關及學校，更是全區人口最密集區域，但因缺乏公有市場，民眾只好沿著街廓擺攤，造成空間凌亂。

對此，該大樓規劃為地上3層建築物，樓地板面積約567坪，1樓規劃商場，預計招標委外經營管理，邀請商家進駐及設置攤販集中區，解決區中心樞紐交通壅塞問題。

由於新社、中正、復盛三里沒有活動中心、運動場所，因此該大樓的2、3樓規劃為里活動中心，2樓包含新社、復盛、中正等三里聯合里辦公室及研習、視聽教室及展示空間；3樓為挑高禮堂及運動地板的多功能空間，可作為防災避難處所、展場、大型集會研習場所、室內運動健身場所，有限土地打造多元用途公有建築。

(中時 )