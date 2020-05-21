中華職棒31年砲聲隆隆，但您仍覺得外籍投手的壓制能力較強表現較佳嗎？可能要改變一下觀念囉！翻開勝投排行榜，列入前20名的好手，竟有多達14人是本土球員。投注達人斬釘截鐵地告訴您：「今年」本土投手表現優異，遇到土洋對決，無論讓分、不讓分押「本土」就對了。

勝投榜排名一、二的先發型投手分別是樂天桃猿王溢正(4勝)、翁瑋均(3勝)與統一獅施子謙(3勝)；中繼的中信兄弟象蔡齊哲(3勝)與專司救援的統一獅陳韻文(2勝)追隨在後，後面諸如中信兄弟象黃恩賜，富邦悍將陳仕朋、江國豪與統一獅江辰晏也都以2勝並列於榜中，完全把以往各隊倚重的先發洋投戰力給比了下去。若及早洞悉本季輸贏由土投一肩扛的彩迷，應已有一段時間獲利。

近年中職打者打擊技巧有顯著進步，各隊不須像草創年代聘請野手洋將，錢花在刀口上的做法是找來壓制力強，同時具備豐富亞洲職棒經驗的投手。前兩三季確實延續了「擁有越多好洋投，戰績就越吃香」的景況，但在球隊同步積極培育本土新人策略並進下，有點出乎眾人意料的在本季提前獲得成效！

中華職棒運彩投注串關土投贏錢的最佳案例，出現在4月19日：當天對戰組合是統一獅(施子謙)@中信兄弟象(德保拉)與富邦悍將(索沙)@樂天桃猿(翁瑋均)。施、翁都是去年球隊積極培養且有實績的新人，但對手不遑多讓也是封鎖力一流資歷顯赫的猛將，或許初生之犢是遇強更強，兩場比賽結果是統一7:4兄弟、富邦1:3桃猿。當天尚處於開季第二週，運彩兩戰開盤都較看好洋投邊，因此不讓分的土投邊成為高賠，串到5倍以上賠率的贏家捧油們可就嘴角失守到裂開了。

隨著賽季進行，以及本土投手表現越來越好，下次再出現這類的土洋對決時，莊家看好度可能會有所轉變，彩迷們此時不妨有信心改押土投這邊讓分過盤，因為就目前數據看，中職打者沒有手軟的跡象，洋投只會覺得更加辛苦…

像是今天(5/21)傍晚18:35即將在青埔球場進行的中信兄弟象(黃恩賜)@樂天桃猿(尼寇力)這場比賽，應該就是前述典型的土洋對決。而且因為主隊戰績領先，尼寇力又具備大聯盟資歷，先前出賽內容不差，開盤應該仍以桃猿讓分為主，但客隊黃恩賜前次出賽飆出156公里速球的代表作，而他的好狀況是從本季熱身賽就開始呈現的！所以大膽押客隊不讓分高賠勝與受讓勝，都有不小的贏錢機會！中華職棒官網一般都會在比賽前一日公告明日先發，有興趣的彩迷真的要善用資源，投注前好好閱讀相關資訊，無論單場或過關投注，將更有更高的把握度！

(中時電子報)