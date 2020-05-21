幼兒界的偶像巨星香蕉哥哥與草莓姐姐結婚2年，兒子小新去年誕生，成為夫婦的靈感來源，促使兩人產出「第二胎」EP《走走》，並且組成「香草CP」進攻歌壇。原本就對音樂保持高度熱情並持續創作的夫妻倆，這次受到親子流行音樂品牌「圈圈兒童音樂」之邀，決定和圈圈寶貝攜手合作，將於本月底推出首張數位EP《走走》！香蕉哥哥表示：「圈圈兒童音樂的劉志宏老師給我們很大的音樂空間創作，歌曲不只針對小朋友，也希望爸爸媽媽大朋友也能聽起來很順耳，全家一起朗朗上口跟著唱。」

46歲的香蕉哥哥（林掄元）和小11歲的草莓姐姐，有別於螢光幕前的超人氣形象，宣布從幼兒節目主持跨界歌唱界的「香草CP」，為了這張首次以組合方式推出的作品，發揮「夫妻同心齊力斷金」的精神卯足全力創作，不但把結婚後甜蜜家庭生活化為靈感，更一搭一唱填詞譜曲，希望藉由這張作品展現「香草 CP」音樂才華，奠定多元演藝里程碑。

他們以猜拳決定分工，創作過程正逢草莓姐姐的孕期，「走走」、「香草冰淇淋」2首歌恰巧用來當成胎教音樂，那時一唱就會引起胎動，待兒子小新出生後，2首歌自然而然變成晚安曲，不料小新沒多久就開始亂動、亂叫，夫婦只好自我安慰：「小新給了我們30秒的驚喜時刻！」而兩人因年紀相差11歲，創作難免有些隔閡，但香蕉哥哥毫不在意，表示：「跟對方時刻保持幽默感外，要記得每個紀念日，就算很忙也會準備驚喜。」

這回夫婦和「圈圈兒童音樂」合作，並在1年前成立YouTube頻道，訂閱人數近日破萬，由於彼此於公於私都是黏踢踢，草莓姐姐說：「我們都喜歡旅遊，有空時就會計劃要帶著小新去哪裡玩，之後要挑戰帶著2歲小娃的行程。」46歲香蕉哥哥保養得宜，不少粉絲覺得他越活越年輕，他笑稱保養秘方可能是跟小朋友相處20幾年有關，保持童真赤子之心，心情開朗自然看起來就年輕。

香蕉哥哥（左）和老婆草莓姐姐去年喜迎愛子。（圈圈兒童音樂提供）

(中時 )