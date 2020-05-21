中國大陸強烈反對印度在邊境的加勒萬河（Galwan River）區建橋造路，新德里認為，這是在自家領土內，而北京認為，這是中方領土，雙方為此持續緊張，不斷增兵。

據《印度快報》（Indian Express）和《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，就在中印邊界緊張白熱化之際，美國周三表達了對印度的強烈支持。

(中時電子報)