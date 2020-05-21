美撐腰 印度與陸邊界緊張火上加油 14:122020/05/21 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸強烈反對印度在邊境的加勒萬河（Galwan River）區建橋造路，新德里認為，這是在自家領土內，而北京認為，這是中方領土，雙方為此持續緊張，不斷增兵。 據《印度快報》（Indian Express）和《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，就在中印邊界緊張白熱化之際，美國周三表達了對印度的強烈支持。 (中時電子報) #印度 #中國大陸 #邊境 #增兵 #美國 #南海 #緊張 #領土 #爭議 #造路 #橋 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 緊盯陸高超音速彈 美要大織衛星網 - 軍事 美撐腰 印度與陸邊界緊張火上加油 - 戰略 最快20馬赫！陸高超音速飛彈獲突破 - 軍事 潛艦重型魚雷獲得不易海軍當珍寶 至今僅發射過5次 - 軍事 印度宣布採購450架戰機 專家：難對抗陸5代戰機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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