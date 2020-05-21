韓國職棒老牌勁旅SK飛龍2018賽季奪下隊史第四冠，2019賽季雖無法成功衛冕，但例行賽仍以88勝55敗高居聯盟第二。本季SK飛龍受到投手戰力流失的影響，開季至今僅拿下2勝(截至5/20)，期間更一度苦吞10連敗。本週五(5/22)17:30，SK飛龍將回到主場迎戰韓國職棒奪冠次數最多的起亞老虎，球隊戰力未臻理想的SK飛龍能搶下系列賽首勝嗎?

SK飛龍上季團隊自責分率3.48為聯盟最佳，王牌左投金廣鉉與洋投桑契斯(Angel Sanchez)合力貢獻34勝，自責分率皆在2.70以下，是先發投手群最穩定的左右護法。本季兩人分別轉投聖路易紅雀及讀賣巨人，新加盟的洋投皮托(Ricardo Pinto)及金漢姆(Nick Kingham)壓制力不足，皮托自責分率高達6.32，金漢姆出賽兩場就因手肘傷勢進入傷兵名單，牛棚也被不穩定的洋投拖垮，團隊自責分率高達5.86。打線上，上季打出29發全壘打的崔廷本季長打率掉到2成89，快腿高宗郁同樣陷入低潮，僅有2成的上壘率難以在壘間製造破壞力，失去長程砲火及速度的飛龍打線場均得分3.46分在聯盟敬陪末座。

起亞老虎2017年奪冠後戰力逐漸走下坡，上季先發投手群僅靠梁玹種的16勝8敗獨撐大局，其餘輪值投手自責分率皆超過4.50，團隊76支全壘打也在聯盟墊底，全隊僅有崔炯宇一名打者全壘打突破兩位數(17支)，攻守戰力皆在聯盟後段班。本季起亞老虎戰績稍有起色，主因是洋將群表現亮眼，過去在小聯盟長打火力了得的塔克(Preston Tucker)目前已貢獻5支全壘打，洋投布克斯(Aaron Brooks)先發三場除了面對火力凶猛的斗山熊表現失常外，其餘兩戰都僅失一分，吃局數的能力也減輕不少牛棚的負擔。但打線老化是起亞老虎最大的隱憂，扛下球隊四、五棒攻擊重任的是36歲的崔炯宇及34歲的羅志完，兩名老將目前雖維持不錯的狀態，但別忘了本季韓國職棒在賽季縮短下，各隊仍將進行144場例行賽，艱辛的賽程勢必會影響起亞老虎年邁打線的威脅力。

按照兩隊投手輪值順序，預測此戰先發投手組合將是起亞老虎王牌梁玹種對上SK飛龍金泰勳。名滿天下的梁玹種本季先發三場，除了開幕戰被培證英雄狙擊外，後兩場先發都拿下優質先發，依舊是起亞老虎最為倚賴的投手。本季重回SK飛龍先發投手群的金泰勳狀態極佳，先發兩場自責分率僅1.38，面對聯盟榜首NC恐龍時更繳出7局0失分的強勢表現，是陣中最穩定的先發投手。以球隊近況來推斷，此戰讓分盤應會開出起亞老虎讓分，考量兩隊先發投手本季壓制力出色，雙方打線火力也並非上乘，讓分玩法過盤機率不高，因此推薦投注「讓分玩法-主受讓勝」。

(中時電子報)