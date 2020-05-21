羅志祥（小豬）與周揚青分手後，他上月遭女方爆約妹、私生活亂與旗下女藝人有不正當男女關係，甚至有多人運動，逼得小豬和愷樂道歉默認指控，羅志祥昨更發表近7千字長文，回顧他與周揚青的9年情，更曝光周揚青原想分享的巴黎鐵塔合照，但作家黃大米看完卻直呼：「怒火中燒」。

羅志祥分享與周揚青的巴黎鐵塔合照。（圖／取材自羅志祥微博）

羅志祥在長文最後實現周揚青的願望，那就是分享兩人的巴黎鐵塔合照，他感性寫下：「這一次 我答應妳 由我來跟大家分享 我們的故事」，但作家黃大米看完卻直呼：「怒火中燒」，她指出，從內文看來，似乎是女方原想公開合照，但羅志祥不想，直到兩人分手後，小豬卻又公開。

黃大米直接開罵：「覺得什麼垃圾人，當時交往時為什麼不能公開合照，為什麼現在可以，真是什麼爛東西！」直呼羅志祥PO合照的行為只是在作戲給別人看，她直指羅志祥「一切都只是為了自己」，是愛自己的形象、事業和前途。

黃大米臉書全文。（圖／取材自黃大米臉書）

(中時電子報)