中央流行疫情指揮中心今(21)日表示，國內昨(20)日新增226例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報70,100例(含69,077例排除)，其中441例確診(今日新增案441)，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，407人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

台灣今增1確診，是位30多歲男性赴墨西哥工作返台，針對此個案，指揮官陳時中表示，從1月24到5月18日以來，指揮中心對流感併發重症者進行新冠病毒檢驗，目前完成431件，檢出1例陽性，就是案例19白牌司機案，流感併發重症檢體病毒檢驗只出現案19，其他都是陰性。

陳時中強調，即使今天出現一例，但社區是安全的，防疫措施不需要新增新的作為。

指揮中心表示，全球累計5,021,902例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,575,065例、俄羅斯308,705例、巴西271,628例、英國251,290例及西班牙232,555例為多；病例中327,141例死亡，以美國94,576例、英國35,704例、義大利32,330例、法國28,132例及西班牙27,888例為多。

(中時 )