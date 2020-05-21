台灣5G商轉進入倒數，亞太電(3682)除加快腳步布局外，也積極鞏固4G行動通訊業務，投入大量網路基礎建設，網速穩定成長，為回饋消費者，亞太電今(21)日宣布，數位門市即日起至5月31日推出不綁約的「11元新戶續約體驗相挺方案」，凡新申辦及攜碼用戶且過去180天無亞太電信月租型門號者，月付11元，享前6個月1GB不限速上網，通話費率每分鐘1元，超過傳輸量每GB 30元，月租費最高也只收299元，該方案開通60天內，提供99元/138元/199元三款超值續約方案，免300元設定費，最高享不限速上網吃到飽、200分鐘語音通話數。

亞太電運用大小基站，部署網路建設，基站數量逐年大幅成長，據NCC日前公布之「108年度全國行動上網速率量測結果」，亞太電信全台各縣市4G下載速率最高提升161%，網速穩定成長；同時推出多樣化的創新通訊技術，針對消費者最常使用行動上網的室內地點，提供「魔術方塊」解決方案，有效提升室內收訊，用戶滿意度高達9成。

亞太電表示，自2017年起即推出11元銅板體驗方案，超過10萬名用戶申辦，近5成用戶選擇續約，通訊品質好評不斷，本次11元方案強勢回歸，提供長達6個月體驗期，相較同業體驗天數7-30天，通話分鐘數最多10分鐘，該方案提供更完整的上網、通話體驗。

(時報資訊)