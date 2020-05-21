新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨宣布鬆綁商務來台最新規定，初步國家依照風險做區分，極低風險國家的民眾，入境後居家檢疫的時間將從14天縮短至5天、低風險國家則縮短至10天，待採檢陰性後就可自主健康管理。對於陸港澳的管制，指揮官陳時中表示，整體的疫情，不管是7或14天的回顧，加上對方官方數字的可信度，目前只有很少的地方可以單純地判定，還要看看疫情的變化。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨說明，極低風險國家商務來台者（如：紐西蘭），需先居家檢疫5天，第5天自費採檢，採檢陰性後可進行自主健康管理到入境的第21天；對於疫情趨緩，但狀況比極低風險國家差一點的低風險國家，入境後需居家檢疫10天，第10天自費採檢，採檢陰性後，即可進行自主健康管理到入境的第21天。自主健康管理期間，會利用簡訊、「疫止神通」LINE進行每日健康回報。

對於風險程度的認定，陳時中昨日表示，7天之內確診病例數的比例，大致上和台灣差不多或比台灣稍高的一些的，風險就相對低。對於陸港澳的認定，陳時中今天表示，陸港澳整體的疫情，不管是7或14天的回顧，加上對方官方數字的可信度，目前只有很少的地方可以單純地判定，目前還要看看疫情的變化，國家對國家的鬆綁，都以個案來處理。

陳時中表示，會檢視境外前14天、7天的個案數，以紐西蘭為例，前14天有15例，前7天有6個例，我們相信數字的正確性。越南方面，我們也認為做得不錯，國民的配合度，國家的封鎖強度足夠，當地人口一億多，14天內有53例，前7天36例，數字稍微高一點，更不用講其他的國家，有些資訊的透明度不高，我們還是持有保留的態度。

(中時 )