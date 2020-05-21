中央流行疫情指揮中心21日表示，受到新冠肺炎疫情影響，部分餐飲業者擔心消費者對使用重複清洗餐具有疑慮，改用免洗餐具，預期將提高廢紙免洗餐具數量達50%，台灣在政府與民眾通力合作下，防疫有成，近期國內疫情趨緩，指揮中心也開始推動「防疫新生活運動」，因此呼籲民眾回歸正常生活，外食可放心使用可重複清洗的餐具，少用免洗餐具，守護民眾健康的同時，也要同時兼顧台灣的環境。

指揮中心指揮官陳時中表示，新冠肺炎帶來環保隱憂就是對免洗餐具的使用量增加，他指出若好好清洗，可重複使用的餐具比免洗餐具更好，強調人類在承受病毒傷害的同時，自己不能再多傷害地球。

環保署副署長沈志修指出，疫情期間，民眾對重複清洗有疑慮，但隨著疫情趨緩，呼籲餐飲業者清洗餐具應遵循衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，並搭配環境清潔及消毒，保障民眾於疫情期間外食用餐的安全衛生，用後即丟的免洗餐具除了造成資源浪費，回收處理時也會造成環境負擔，呼籲大眾因應疫情最好的作法不是使用免洗餐具，而是用餐前肥皂洗手，做好個人衛生。

沈志修表示，目前仍是呼籲階段還未訂出實際執行或開罰時間，強調重複清洗是更環保更有保障，希望業者遵循「餐具清洗良好作業指引」保障民眾健康。

(中時電子報)