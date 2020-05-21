隨著各國重啟商業活動，全球經濟走向多空論戰，樂觀者力挺將能出現V轉，反之，悲觀的則擔心可能為L型復甦。與民生消費息息相關的品牌大廠可口可樂，其執行長則認為，疫情將帶給復甦嚴峻的考驗，各國限制措施所帶來的衝擊才正要開始，他預計經濟將是U、甚至是更緩慢的大U型復甦。

CNBC報導，可口可樂執行長James Quincey表示，經濟復甦將面臨嚴峻考驗，雖然各國已開始重啟商業活動，但禁令所帶來的衝擊才正要開始，尤其是消費習慣的改變，我們預計消費者在花錢的意願上將更節儉、甚至是僅採取必要性支出。

此外，Quincey指出，由於可口可樂的收入一半來自餐廳、電影院或體育館等戶外空間，若疫情過後，消費者仍對出門有所恐懼，也將影響其銷售表現。

Quincey舉例，儘管5月開始，各國已經開始重啟經濟，但公司5月的全球銷量仍為負值，儘管相較4月已出現改善，但回溫速度並不快速，若以大陸為例，大陸從4月就開始放寬限制，但5月的需求仍未達到危機前水準。

因此總體看來，Quincey估計，經濟復甦將呈現U型，或是比U更緩慢的大U型，而不是外界預期的V型復甦。

(中時電子報)