台灣高鐵（2633）21日召開股東常會，通過108年度營業報告書及財務報表承認案、盈餘分派承認案。每股現金股利配發1.2101元。此外，股東會預計完成第九屆董事選舉，下午並將召開第九屆第一次董事會。

台灣高鐵去年運量與營收雙雙創下歷史新高，惟今年一月下旬以來受到新冠肺炎疫情影響，對交通運輸業造成空前衝擊。台灣高鐵董事長江耀宗強調，政府積極「超前部署」讓台灣防疫深獲國際推崇，而高鐵全體同仁更全力以赴、兢兢業業，投入各項防疫工作，為旅客打造安全、安心的乘車環境，每日載運數以萬計的旅客往來南北，維繫台灣社會、經濟的必要運作。

展望未來，江耀宗指出，台灣高鐵已經做好準備，疫情過後將推出多項優惠產品及旅遊行程，並透過各項行銷策略，有效提升運量及營運成果。

根據台灣高鐵108年年報顯示，包括去年春節、清明及中秋連續假期，單日運量旅次頻頻刷新記錄，最高達單日31.8萬人次，顯示高鐵已經成為台灣西部走廊城際旅客運輸的大動脈，大幅改變民眾交通運輸習慣、生活型態與城鄉差距。

台灣高鐵指出，未來仍將持續落實「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景，繼續為提供旅客優質服務、滿意的旅程體驗以及善盡社會責任而努力。

受惠國內疫情趨緩，對旅運衝擊最快情況已過，以及公司將積極推動多項旅遊行程，刺激運量回升，台灣高鐵21日上演股東會行情，股價上漲2.85％，收在36.1元，逼近農曆年後新高。

(工商 )