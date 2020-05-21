市場解讀總統蔡英文的520演說，對兩岸關係來說，稱得上四平八穩，加上公營法人做多意願仍濃厚，而外資也在現貨、期貨與選擇權等市場逐漸偏多操作，激勵台股在520後的首個交易日，在台股權王台積電率半導體族群勇猛向前衝之下，加權指數再度重返年線與萬一兩大關卡，只是美中不足者，係量能沒適度放大。

除台積電、日月光投控、群聯、聯電、聯詠與南亞科等半導體大咖都站在多方外，統一、台塑化、國泰金、富邦金與兆豐金等重量級集團股，也力挺盤勢向萬一大關前進，係今盤勢開高後，不再回頭主要功臣，加權股價指數終場大漲100.51點，報11008.31點，漲幅0.92%，成交1689.7億元。

另外，全球新冠肺炎疫情，在昨統計上，係創下單日新增病例最高記錄，顯示主要工業國疫情雖有趨緩現象，但落後及弱勢等地區的疫情，似才正要開始蔓延，使世界衛生組織對全球新冠疫情，仍不敢掉以輕心。該局面再度刺激盤上防疫概念股與生技族群，幾全面大漲，包括熱映、康那香、恆大與浩鼎等亮燈漲停，而旭富、大江、毛寶及台微體等也都紅光滿面。

店頭市場方面，電子股重掌主流地位，搭配生醫類股強攻，激勵短多活躍各族群類股，包括化學、電機、航運、營建及紡纖等類股指數悉數收紅，盤勢開高走高，終場大漲1.25%，報145.09點，改寫波段反彈新高水準，成交526.09億元。

美股盤後電子盤方面，由於美國重啟經濟前景仍待觀察，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，今未延續周三現貨市場大漲榮景，多呈拉回整理格局，目前分別暫報下挫0.6%、0.57%、0.44%及0.92%。

亞股方面，由於中澳陷入貿易糾紛，且大陸又持續零星傳出新冠疫情，而與美方的科技戰磨擦似愈演愈烈，使澳洲、大陸與香港與等市場表現疲軟；但日本、南韓、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國及印度等市場，都站在多方。

業內人士指出，台股今重返萬一大關，是否能站得穩，還需再觀察未來3~5個交易日的量價變化，因為前波在萬一迄半年線間的套牢量，高達2、3千億元，這些浮額仍需時間去沈澱。

不過，受惠資金面有利多方，且低利率、政策面作多及上市櫃企業即將到來的配息旺季等利基，仍使大盤欲小不易，預期短期在年線附近持續區間震盪走堅之際，個股仍依題材領先盤勢發展。

(工商 )