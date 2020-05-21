衛福部長陳時中今(21)日宣布，國內新增1例COVID-19(新冠肺炎)病例(案441)，為30多歲男性，今(2020)年1月下旬赴墨西哥工作，昨(20)日返國。目前國內累積441人確診，407人解除隔離，已連續39天無本土病例。

指揮中心表示，個案在墨西哥期間，曾於4月30日至5月1日間出現發燒症狀，5月5日起出現輕微咳嗽，症狀持續至今，5月11日至13日有腹瀉情形，5月20日返國入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心進一步指出，個案搭機返國時全程佩戴口罩並有適當防護，且入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，因此暫無匡列接觸者。

指揮中心說，目前的441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，407人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，為強化國內社區監測，實驗室主動針對流感併發重症陰性檢體進行新型冠狀病毒檢驗，1月24日至5月18日間共計完成431件，僅檢出1例陽性(案19)，其餘皆為陰性。

指揮中心表示，全球累計5,021,902例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,575,065例、俄羅斯308,705例、巴西271,628例、英國251,290例及西班牙232,555例為多；病例中327,141例死亡，以美國94,576例、英國35,704例、義大利32,330例、法國28,132例及西班牙27,888例為多。

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